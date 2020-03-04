В Париже вновь открылся один из самых популярных в мире музеев – Лувр

Он не работал несколько дней из-за ситуации с распространением коронавируса. В администрации музея сказали, что они решили принять дополнительные меры для безопасности как сотрудников, так и посетителей. Ранее власти республики приняли решение отменить все общественные мероприятия в закрытых помещениях, где более 5 тысяч человек.