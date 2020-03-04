В Домодедовской больнице Подмосковья усилили охрану после побега пациента с подозрением на коронавирус

Для этого привлекли сотрудников Росгвардии, — сказали агентству ТАСС в министерстве здравоохранения Московской области. Сбежавшего пациента уже вернули на лечение. Сам он объяснил свой поступок тем, что хотел забрать из дома необходимую одежду. Ранее он вернулся из Италии, где произошла крупная вспышка коронавируса.