Тверской суд Москвы рассматривает дело об угрозах судье, который выносил приговор активисту Константину Котову

В этом обвиняется житель Воронежа Михаил Квасов. Следствие считает, что он угрожал убийством судье Станиславу Минину, сам Квасов вины не признает. По мнению адвоката, обвиняемый не обращался к судье лично, а высказывался абстрактно в связи с приговором Котову.