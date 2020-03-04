Тверской суд Москвы рассматривает дело об угрозах судье, который выносил приговор активисту Константину Котову

В этом обвиняется житель Воронежа Михаил Квасов. Следствие считает, что он угрожал убийством судье Станиславу Минину, сам Квасов вины не признает. По мнению адвоката, обвиняемый не обращался к судье лично, а высказывался абстрактно в связи с приговором Котову.
2020-03-04T19:30:00+03:00
2020-03-04T19:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 04 марта 2020
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