Гендиректора судостроительной компании «Ак Барс» Рената Мистахова обвиняют в даче двух взяток

Их общая сумма составляет 65 миллионов рублей. Деньги предназначались бывшему сотруднику одного из департаментов Минобороны Юрию Ефимову. Об этом было объявлено на заседании Хамовнического суда, который рассматривает ходатайство об аресте Мистахофа. Предприниматель является также депутатом Госсовета Татарстана и членом «Единой России».