Международная федерация хоккея подчинится требованиям властей Швейцарии, если те решат не проводить чемпионат мира

Сейчас он запланирован на май. Матчи должны состояться в Цюрихе и Лозанне. Как сказал агентству РИА Новости глава федерации Рене Фазель, организация выступает за то, чтобы чемпионат все-таки прошел там, где он планировался. Окончательное решение может быть принято за две недели до старта турнира. Ранее власти Швейцарии запретили проводить массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.
2020-03-04T19:05:00+03:00
2020-03-04T19:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 04 марта 2020
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