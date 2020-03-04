Международная федерация хоккея подчинится требованиям властей Швейцарии, если те решат не проводить чемпионат мира

Сейчас он запланирован на май. Матчи должны состояться в Цюрихе и Лозанне. Как сказал агентству РИА Новости глава федерации Рене Фазель, организация выступает за то, чтобы чемпионат все-таки прошел там, где он планировался. Окончательное решение может быть принято за две недели до старта турнира. Ранее власти Швейцарии запретили проводить массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.