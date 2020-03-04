В Москве допросили журналистов Медузы по публикациям об убийстве, которое издание связывает с фигурантами дела «Сети»

В Москве допросили журналистов «Медузы» по факту публикаций об убийстве, которое издание связывает с некоторыми фигурантами дела «Сети».

Общался с авторами материалов на «Медузе» Максимом Солоповым и Кристиной Сафоновой руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел. Их допросили в качестве свидетелей по делу об убийстве в 2017 году Екатерины Левченко и Артема Дорофеева — знакомых фигурантов дела «Сети», об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат, представляющий интересы журналистов Сергей Бадамшин.

По словам адвоката, подписки о неразглашении с журналистов не брали, так что они смогут продолжить заниматься этой темой.

Между тем, информагентства и «Медуза» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что были найдены останки, предположительно принадлежащие Левченко. Они находились недалеко от места, где ранее обнаружили тело Дорофеева. «Медуза» писала о том, что фигурант дела «Сети» Алексей Полтавец, покинувший Россию, признался, что он с Максимом Иванкиным, получившим 13 лет лишения свободы, убили молодых людей по приказу Дмитрия Пчелинцева, осужденного на 18 лет заключения.

Защита Дмитрия Пчелинцева заявила, что слова Полтавца об убийстве не соответствуют действительности.