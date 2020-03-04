Еще один претендент от демократов на участие в президентских выборах в США объявил о выходе из кампании

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг написал в своем Твиттере, что принял решение поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена. Накануне первичные выборы прошли сразу в 14 американских штатах. Это был так называемый супер-вторник. По его итогам, в лидеры по числу делегатов вышел Байден. Сейчас, по данным CNN, он заручился голосами 453 участников съезда Демократической партии США. Сам Байден поблагодарил тех, кто поддержал его.

У ближайшего соперника Байдена, сенатора штата Вермонт Берни Сандерса, как передает CNN, сейчас 382 делегат.