Z Архив новостей новости
5 6 6 1382
19:01, 04 марта 2020

Еще один претендент от демократов на участие в президентских выборах в США объявил о выходе из кампании

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг написал в своем Твиттере, что принял решение поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена. Накануне первичные выборы прошли сразу в 14 американских штатах. Это был так называемый супер-вторник. По его итогам, в лидеры по числу делегатов вышел Байден. Сейчас, по данным CNN, он заручился голосами 453 участников съезда Демократической партии США. Сам Байден поблагодарил тех, кто поддержал его.

У ближайшего соперника Байдена, сенатора штата Вермонт Берни Сандерса, как передает CNN, сейчас 382 делегат.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 февраля Поздравить…

5 337 6 7560 28.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 274 6 6232 02.03
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Новости

Сирийское военное командование перебросило в Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение Об этом сообщают некоторые арабские СМИ…

5 83 6 55428
Блоги

Мэр Праги Зденек Гржиб с табличкой «Площадь Бориса Немцова» В Праге в честь Бориса Немцова завтра переименуют площадь перед российским посольством…

5 105 6 10649 26.02
Kнемцов, общество, события
Новости

В Чите на митинг в поддержку президента Владимира Путина пришли восемь человек Акция проходила на площадке театра «Забайкальские узоры», пишет сайт «Сибирь.Реалии»...

5 53 6 34404
Блоги

Карина Орлова журналист

«Пойду помолюсь». Вице-президент Пенс назначен главным по борьбе с коронавирусом в США У ультрарелигиозного евангелиста Пенса шикарная история борьбы с эпидемиями и особый взгляд на науку (как у настоящего верующего)…

5 216 6 21353 27.02
Kсша, эпидемии, здравоохранение, политика, власть, религия, мнения
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Марш Немцова = марш полуполитзаключенных Парень лет 25, невысокий, в обычной городской куртке внимательно оценивал развернутый для него плакат. Несколько секунд думал. Затем дал мне (другим мог не дать) разрешение на проход на Марш Немцова с этим плакатом…

5 68 6 6729 29.02
Kполитика, митинги, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Упоминание о Боге будет с одобрением воспринято всеми верующими гражданами Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства. И главный удар направлен против семейных ценностей…

5 82 6 8555 02.03
Kполитика, власть, конституция, путин, мнения
Блоги

+ «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений Мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами…

5 206 6 22934 02.03
8читать ;смотреть
Kармия, вооружение, сша, военные, политика, видео, путин, мнения
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Он дал нам шанс Горбачев и его время были самым светлым периодом в нашей истории. Это был период освобождения других, а вместе с ними самих себя! Этот период в нашей жизни говорит о том, что мы не безнадёжны…

5 467 6 51664 02.03
Kгорбачев, праздники, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Навальный — новый Сандерс Сандерс идет в президенты, обещая бесплатную медицину и образование. Навальный один в один говорит о том же. Правда, у нас медицина и образование в огромной части бесплатны и так, но везде, где нельзя пообещать дешевле, Навальный обещает лучше…

5 103 6 11760 02.03
Kполитика, сша, рф, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 159 6 18674 27.02
Блоги

«Медуза» отвечает на вопросы о расследовании про фигурантов дела «Сети» Наконец, главное: Алексей Полтавец в разговоре с «Медузой» признался в причастности к убийству. Он впервые сделал это публично, а не в разговорах со своими близкими…

5 84 6 23668 26.02
Kобщество, журналистика, события
Блоги

Власти Петербурга попросили школы провести профилактические работы о недопустимости участия в несогласованных акциях памяти Немцова Согласно документу, просьба исходит от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко…

5 79 6 10070 29.02
Kпетербург, акции, немцов, школы, власть, документы, события
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы», спортивный комментатор

Побольше бы таких спортсменов, как Шарапова Однако трудно представить ее: депутатом ГД, членом совета по развитию чего-нибудь при министерстве чего-нибудь или главой мутного патриотического движения, где подростков учат выпиливать лобзиком и инсценировать расстрелы предателей родины…

5 45 6 11828 26.02
Kобщество, теннис, спорт, шарапова, мнения
Блоги

+ «Пока всё у нас росло, нефть-то была 100. А сейчас 60» «Пока всё у нас росло, нефть-то была 100. А сейчас 60» У нас за чертой бедности тогда жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много. Но это всё-таки не треть…

5 167 6 21994 09:36
8читать ;смотреть
Kполитика, экономика, общество, путин, мнения

Популярное за неделю

Новости

Египетский суд: Авиакатастрофа над Синайским полуостровом – это авария, но не теракт Так решил Египетский суд. Кроме того, он считает, что личности погибших не установлены

5 19 6 12077
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Прикидываться хорошими и миролюбивыми, имея такие традиции, глупо. Когда появляются силы, первым делом что-нибудь захватываем. И на нищету населения наплевать, а всех, до кого нужно дотянуться, надо оккупировать…

5 74 6 126034 26.02
#слушать 48:53 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 159 6 18669 27.02
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Кто избавит Россию от Путина? Кто избавит Россию от Путина? Гражданское общество рассталось с мантрами и вооружилось лозунгами…

5 80 6 166059 01.03
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Он снова стучит ножками. И теперь ворует деньги у моих родителей и детей Он снова стучит ножками. И теперь ворует деньги у моих родителей и детей Ребёнок учится на другом конце планеты одна — осталась без копейки денег. Это вам к вечной волынке на тему «детей они не трогают»...

5 248 6 103308 03.03
8читать ;смотреть
Kполитика, финансы, власть, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8359291
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4393714

Сегодня в эфире