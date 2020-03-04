Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука

В своем заключительном слове он сказал, что в его кабинете министров с первого и до последнего дня не крали и системно боролись с коррупцией. Президент Владимир Зеленский предложил назначить новым премьером замглавы правительства Дениса Шмыгаля.
2020-03-04T18:31:00+03:00
2020-03-04T18:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 04 марта 2020
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