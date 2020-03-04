Журналисты «Медузы» были допрошены как свидетели в связи с публикацией о некоторых осужденных по «пензенскому делу»

Журналисты интернет-издания «Медуза» были допрошены как свидетели в связи с публикацией о некоторых осужденных по «пензенскому делу». О том, что такой допрос состоялся сегодня, «Эху Москвы» подтвердил адвокат корреспондентов Сергей Бадамшин. В конце февраля на сайте «Медузы» появилось расследование, в котором утверждалось, что некоторые из осужденных недавно в Пензе могут быть причастны к двойному убийству. Тем временем, в Рязанской области найдены останки, которые могут принадлежать одной из убитых – Екатерине Левченко. Точную информацию удастся установить после анализа ДНК, — сказал агентству «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.