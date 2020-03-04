Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшей борьбы за участие в президентских выборах от Демократической партии США. Он объявил, что будет поддерживать бывшего вице-президента Джо Байдена. Свое решение Блумберг принял после того, как потерпел неудачу на первичных выборах в сразу нескольких штатах накануне. В результате так называемого супер-вторника он заручился поддержкой лишь 44 делегата предстоящего партийного съезда. Байден же лидирует сейчас в списке претендентов. По данным CNN, у него 453 делегата. У его соперника, сенатора штата Вермонт Берни Сандерса – 382.