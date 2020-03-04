Фильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина получил прокатное удостоверение в России

Премьера ленты, основанной на архивных материалах, состоится уже завтра, в годовщину смерти советского вождя.

Российский Минкульт после долгой заминки все же выдал прокатное удостоверение фильму «Прощание со Сталиным». Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе министерства. Премьера, запланированная на 5 марта, пройдет по графику. Ранее представитель компании-прокатчика «Престиж кино» Валерий Мелешков рассказал о трудностях, возникших с получением разрешения на прокат. Из-за этого пришлось отменить предпремьерные показы ленты. По официальным данным, выдача прокатного удостоверения откладывалась из-за технических несоответствий при направлении копии картины в Госфильмофонд.

Впервые фильм украинского режиссера Сергея Лозницы был показан в сентябре прошлого года на Венецианском кинофестивале. Двухчасовое кино целиком смонтировано из архивных кадров пышных похорон Иосифа Сталина, которые прошли 9 марта 1953 года на Красной площади в Москве.

В России «Прощание со Сталиным» уже показывали в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест», но тогда лента носила название «Государственные похороны» и в широком прокате не демонстрировалась.

В прошлом году в России отказались выдать прокатное удостоверение зарубежной комедии «Смерть Сталина». Глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что фильм могут воспринять как насмешку «над всем советским прошлым».