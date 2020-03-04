Сотрудники ФБК обратились в ЕСПЧ с жалобой на обыски, которые прошли у них в прошлом году

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на обыски, которые прошли у них в прошлом году в рамках уголовного дела об отмывании средств. Подробности рассказал «Эху Москвы» адвокат международной «Агоры» Ирина Хрунова.

По словам Хруновой, во всех случаях речь идет о нарушении права на частную жизнь, свободу слова и свободу собраний.

По версии Следственного комитета, сотрудники ФБК получили в период с 2016-2018 года от третьих лиц крупные суммы в рублях и в валюте. О взаимоотношениях Европейского суда и представителей российской оппозиции напоминает газета «Ведомости».