Майкл Блумберг выходит из президентской гонки в США в поддержку Джо Байдена

В США состоялся важнейший этап предварительных выборов кандидата от Демократической партии, которая будет бороться за пост президента с Дональдом Трампом. В ходе супер-вторника выборы проходили в 14 штатах. В итоге наибольшим количеством делегатов партийного съезда смог заручиться бывший вице-президент Джо Байден. Он получает голоса более 450 делегатов, а сенатор Берни Сандерс – более 380. Остальные кандидаты получили значительно меньше голосов делегатов, в том числе, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

На встрече с избирателями Джо Байден поблагодарил всех за поддержку.

Берни Сандерс заявил, что не намерен опускать руки. Главное для него – нанести поражение Дональду Трампу.

Теперь борьба на первичных выборах среди демократов будет продолжаться исключительно между Байденом и Сандерсом. Победа вице-президента США даст возможность демократам выиграть на президентских выборах у Трампа, — считает директор института международной экономики и международных отношений Алексей Арбатов.

Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдут съезды демократов и республиканцев. Выборы президента США состоятся в ноябре.