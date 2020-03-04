Президент Турции накануне визита в Москву, куда он едет обсуждать ситуацию в Сирии, обратился за помощью к Вашингтону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне визита в Москву, куда он едет обсуждать ситуацию в Сирии, обратился за помощью к Вашингтону.

Эрдоган попросил Дональда Трампа поддержать турецкую военную операцию в сирийском Идлибе оружием и боеприпасами. Об этом сам президент сообщил журналистам в Анкаре, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри. Тот накануне сказал, что Вашингтон будет готов предоставить Турции такую помощь как союзнику по НАТО. Говоря о самой операции под названием «Весенний щит», Эрдоган признал, что Турция несет потери, но они слишком малы по сравнению с потерями Сирии. Он подчеркнул, что его страна умеет сражаться, но не стремится к войне.

Также президент поделился своими ожиданиями от предстоящих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, первоочередной задачей станет прекращение огня в Идлибе. Он отметил, что каких-либо предложений от России пока не было.

Напомню, ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в январе, когда отряды сирийской оппозиции при поддержке Турции начали наступление. 27 февраля в результате удара сирийской правительственной армии, которую поддерживает Москва, погибли 36 турецких военных, более 30 были ранены. В Минобороны России утверждают, что они не должны были там находиться.

В Кремле сегодня выразили надежду, что завтрашние переговоры российского и турецкого лидеров позволят понять причины идлибского кризиса и выработать меры по его прекращению.