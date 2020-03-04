Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина в Индии

Сегодня она прилетела в Пулково, российские врачи отпустили ее домой.

Кристина Сальникова отдыхала в индийской столице, но почувствовала недомогание. Путешествие пришлось прервать. Об этом приключении петербурженка рассказала в Инстаграм. По словам девушки, у нее несколько дней держалась высокая температура, она кашляла и обратилась в больницу. Индийские врачи попытались назначить Кристине трехнедельный карантин, но не тут то было. Она исчезла из их поля зрения. Поиски в отеле ни к чему не привели, так как россиянка сменила билеты. Цитирую «Я не паникую, потому что знаю, что это не коронавирус» КЦ. Сегодня утром самолет приземлился в аэропорту Пулково. Как рассказала Кристина Сальникова, там она встретилась с врачом и ее отпустили домой. Судя по открытым данным, девушка занимается нетрадиционной медициной. Она называет себя мастером работы с подсознанием. В своих курсах и личных сессиях использует ThetaHealing — экологичный, мягкий и эффективный способ, который помогает раскрыть внутренний мир человека и гармонизировать его с реальностью.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире новым коронавирусом заболели более 92 тысяч человек, погибло более 3 тысяч, выздоровело более 48 тысяч человек.