Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате из-за эпидемии коронавируса

Такой вариант рассматривает Международная федерация хоккея.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Однако, из-за короновируса все планы организаторов могут рухнуть. Сегодня Вице-президент ИИХФ Калерво Кумола не исключил, что Чемпионат мира может не состоятся. «Если до середины марта власти Швейцарии продолжат отменять массовые мероприятия, мы ничего не сможем поделать. Конечно, это крайне неприятно, но здоровье важнее всего», отметил хоккейный функционер.

По словам Кумолы, перенос турнира в другую страну практически невозможен за такое короткое время. По его словам, судьба чемпионата мира будет окончательно решена до 17 марта.

Отметим, что на днях в Швейцарии из за короновируса на две недели был отложен старт плей-офф местной хоккейной Лиги.

В ИИХФ также отметили, что готовы исключить несколько команд из числа участниц ЧМ-2020 по собственному решению и провести турнир в сокращённом формате.

Впрочем, в Международной Федерации надеются, что в ближайшее время распространение болезни смогут остановить.

Ранее Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что проводить Чемпионат мира без зрителей не имеет смысла.