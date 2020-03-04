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Эксклюзив Эха 18:15, 04 марта 2020

Российские аптеки заявили об отсутствии медицинских масок у поставщиков

Российские аптеки заявили о том, что у дистрибьюторов кончились медицинские маски.

«На маски по-прежнему сохраняется высокий спрос. Они пока есть в аптеках, хоть и не во всех. Но у поставщиков масок для аптек уже нет», — сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

Она поддержала решение правительства о запрете вывоза масок из страны, однако заметила, что это нужно было сделать еще в январе.
Н.Игнатьева также раскритиковала ряд законодательных мер по ужесточению требований к аптекам. «Маски выросли в цене у поставщиков, но обвинили в этом аптеки. И сейчас в Госдуму внесены законопроекты, которые будут дополнительно ужесточать требования к аптекам, а не к производителям или дистрибьюторам», — подчеркнула она.

В частности, отметила Н.Игнатьева, депутаты предложили зафиксировать розничные цены на маски, «хотя с учетом ажиотажа уже в аптеки они поступали по завышенным ценам». «Такое регулирование касается и лекарств. В итоге это может привести к дефициту лекарств и росту цен на них», — заключила она.

В Подмосковье задержан убежавший из больницы мужчина с подозрением на наличие коронавируса. По данным источника ТАСС в медицинских кругах, он был госпитализирован в Домодедове после того, как прилетел из Италии.

31-летнего местного жителя смогли найти достаточно быстро и вернуть в больницу. Другие подробности не приводятся.

Задержаны несколько подозреваемых в распространении недостоверной информации о вспышке коронавируса в Москве. В отношении них проводится доследственная проверка, — передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. ранее компания Group-IB выявила около тысячи сообщений в интернете, в том числе голосовых о том, что власти якобы скрывают данные о массовом заражении.

Предполагается, что информационный вброс проводится через соцсеть «ВКонтакте», а также родительские группы в мессенджерах.

Наличие проблемы признал Владимир Путин.

Роскомнадзор пообещал ограничить доступ к сайтам, которые распространяют фейки о коронавирусе в России.

Согласно официальным данным, в России новых случаев инфицирования коронавирусом не зафиксировано. Всего по миру подтверждена почти 91 тысяча случаев заражения. Из них большая часть приходится на Китай, на остальные страны – 10,5 тысяч случаев. По всему миру летальных исходов – 166.

В Иране число инфицированных приближается к 3 тысячам. Среди них – высокопоставленные чиновники. Сегодня стало известно о решении временно освободить из тюрем свыше 54 тысяч заключенных.

Так называемую «увольнительную» из тюрьмы могут получить те, чей срок не превышает пяти лет. Среди них британка иранского происхождения Загари-Рэтклифф, заключенная по обвинению в шпионаже, после того, как она приехала в Иран навестить родителей, сообщает сайт Би-би-си.

Власти страны настаивают на том, что с первого дня делились с мировым сообществом полной информацией о новых случаях заражения, однако специалисты считают, что объявленные цифры могут быть в несколько раз занижены. Накануне в Тегеран прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения с медикаментами, защитной одеждой для медработников и лабораторными наборами тестирования на вирус. Заболевание обнаружено у ряда высокопоставленных иранских чиновников, в том числе у главы экстренной службы медпомощи; диагноз подтвержден у примерно 8 процентов депутатов парламента страны, в понедельник скончался 70-летний член Совета верховного лидера Ирана, передает издание.

Си-эн-эн сообщает, что другие страны региона – Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские эмираты и Бахрейн в последнее время оказывают давление на Тегеран по мере того, как их граждане, посещавшие священные для мусульман места в иранском городе Ком, привозят на родину вирус. После нескольких недель сопротивления, иранское руководство, наконец, объявило, что возвращающиеся из Кома паломники с симптомами заражения будут подвергаться изоляции и обязательному обследованию. Замдекана здешнего Медицинского университета заявил журналистам, что в этих целях ВУЗ разворачивает профильный полевой госпиталь, сообщают государственные СМИ Ирана.
Портал американского издания Политико высказывает мнение о том, что международная изоляция режима лишь усиливает риск распространения заболевания: Иран становится главным центром экспорта вируса за пределами Китая, и санкции в экономической и банковской сфере могут рикошетом отразиться не только на США, но и на остальном мире, считает автор публикации.

На прошлой неделе Вашингтон снял ограничения, наложенные ранее на ряд американских компаний, поставлявших в Иран продовольствие и медикаменты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Москва окажет помощь Ирану. Об ограничениях, которые введены в России в отношении стран, где распространяется коронавирус, сегодня доложила вице-премьер Татьяна Голикова.



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