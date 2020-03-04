Президент Владимир Путин планирует подписать законопроект о поправках в Конституцию 18 марта. Это годовщина присоединения Крыма к России. По крайней мере, такого сценария не исключили источники нескольких российских изданий.

Прежде, чем глава государства подпишет документ с поправками в Основной закон, его должны одобрить Госдума, Совет Федерации и как минимум 2⁄ 3 региональных парламентов. В нижней палате парламента ранее уже сообщали, что второе чтение законопроекта состоится 10 марта, а окончательное третье планируется на 11 марта. Как рассказали источники интернет-издания РБК в обеих палатах парламента, в тот же день поправки в Конституцию могут одобрить и в Совете Федерации – в случае, если Госдума примет положительное решение рано утром. Такого сценария не исключил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

На следующий день, 12 марта, добавляют собеседники издания, планируется, что свое отношение к поправкам в Конституцию выскажут региональные парламенты. А еще через два дня, 14 марта, по их словам, Совет Федерации утвердит позицию заксобраний. Такую возможность, как передает агентство ТАСС, Клишас так же не исключил. После этого документ ляжет на подпись президента, который сделает это в годовщину присоединения Крыма, говорят источники РБК. Это подтверждают и собеседники агентства «Интерфакс» — по их словам, дата 18 марта имеет символическое значение.

Согласно проекту поправок в Конституцию, они вступят в силу после всенародного голосования, которое запланировано на 22 апреля.

18 марта, безусловно, имеет символическое значение, — говорит политолог Глеб Павловский.

В процессе принятия поправок в Конституцию фигурирует много дат, — напомнил в эфире «Эха Москвы» политолог Михаил Виноградов.

По словам Виноградова, в целом, не совсем ясно место конституционных поправок в сценарии, который представляет Владимир Путин.

Большинство опрошенных москвичей честно признаются, что не в курсе готовящихся изменений. Они знают, что будет голосование по поправкам, но в их суть не вникали. Это показал опрос корреспондента «Эха Москвы».