Международная федерация хоккея допускает отмену чемпионата мира в этом году

Как сказал в интервью финской газете «Ильта Саномат» вице-президент федерации Калерво Куммола, это случится, если власти Швейцарии не отменят запрета на публичные мероприятия. Такие меры были введены для борьбы с коронавирусом. Турнир в Швейцарии должен пройти с 8 по 24 мая. Куммола добавил, что вопрос о переносе чемпионата не рассматривается из-за нехватки времени.