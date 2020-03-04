Международная федерация хоккея допускает отмену чемпионата мира в этом году

Как сказал в интервью финской газете «Ильта Саномат» вице-президент федерации Калерво Куммола, это случится, если власти Швейцарии не отменят запрета на публичные мероприятия. Такие меры были введены для борьбы с коронавирусом. Турнир в Швейцарии должен пройти с 8 по 24 мая. Куммола добавил, что вопрос о переносе чемпионата не рассматривается из-за нехватки времени.
2020-03-04T17:31:00+03:00
2020-03-04T17:32:12+03:00
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17:31, 04 марта 2020
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