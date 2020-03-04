Родители детей, больных муковисцидозом, вышли на пикет в зданию Минздрава

Как пишет «Новая газета», это связано с тем, что в России отсутствуют необходимые лекарства. По этой причине с начала года умерли уже 10 пациентов, — добавляет издание. Сообщается, что в очереди желающих встать с одиночным пикетом у здания министерства находятся около 40 человек.
2020-03-04T17:31:00+03:00
2020-03-04T17:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 04 марта 2020
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