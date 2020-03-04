Родители детей, больных муковисцидозом, вышли на пикет в зданию Минздрава

Как пишет «Новая газета», это связано с тем, что в России отсутствуют необходимые лекарства. По этой причине с начала года умерли уже 10 пациентов, — добавляет издание. Сообщается, что в очереди желающих встать с одиночным пикетом у здания министерства находятся около 40 человек.