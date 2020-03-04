Думский комитет по законодательству поддержал поправку о порядке вступления в силу изменений в Конституции

В документе говорится, что это произойдет после общероссийского голосования 22 апреля. Дату определит указ президента. Перед проведением самого голосования глава государства обратится в Конституционный суд для правового заключения. Порога явки на всероссийском голосовании не будет. Как ожидается, второе чтение самого законопроекта о поправке состоится 10 марта.