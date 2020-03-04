Пензенские следователи допросили корреспондентов интернет-издания «Медуза» Максима Солопова и Кристину Сафонову

Это связано с публикацией о том, что некоторые осужденные по т.н. «пензенскому делу» могут быть причастны к двойному убийству. С журналистами как со свидетелями общался начальник отдела по расследованию особо важных дел управления СК по области Андрей Чапанов, сообщает сама «Медуза». Между тем в Рязанской области, по сведениям интернет-издания, нашли останки, которые могут принадлежать одной из убитых, о ком говорится в статье. Речь идет о Екатерине Левченко.