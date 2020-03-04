В Верховной раде Украины начинается заседание, где будет рассматриваться вопросы о новом кабинете министров. Накануне члены правящей партии «Слуга народа» в парламенте Украины приняли заявление действующего премьера Алексея Гончарука об отставке. Президент Владимир Зеленский предложил рассмотреть и поддержать вице-премьера Дениса Шмыгаля на посту главы правительства. Как сказал депутат рады от правящей партии Александр Дубинский, у Шмыгаля есть преимущество перед Гончаруком – кандидат на пост премьера является больше технократом, — подчеркнул депутат.

Во фракции «Слуга народа» уверены, что им хватит голосов для принятия решения по утверждению нового состава правительства.