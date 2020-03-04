Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты, которые распространяют ложную информацию о коронавирусе в России

В частности, речь идет о страницах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, — сказали в ведомстве. Сегодня на совещании с правительством президент Владимир Путин сказал, что, по данным спецслужб, вбросы о масштабах коронавируса в России в интернете организованы из-за рубежа. По данным источника агентства «Интерфакс», уже задержаны подозреваемые в распространении ложной информации.

Утверждение, что власти скрывают истинные масштабы эпидемии коронавируса в России, не соответствует действительности, — сказала сегодня на совещании с президентом вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбу с эпидемией Татьяна Голикова.

Голикова подчеркнула, что в России было выявлено три случая заболеванием коронавируса, два из них – в Забайкалье и Тюменской области. Не так давно в Москве был госпитализирован россиянин, который вернулся из Италии, — добавила вице-премьер.