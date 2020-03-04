В Рязанской области найдены останки, которые могут принадлежать пропавшей Екатерине Левченко

Она фигурирует в недавней публикации интернет-издания «Медуза» о фигурантах «пензенского дела». В расследовании утверждается, что некоторые из осужденных по обвинению в участии в террористической организации могут быть причастны к убийству Левченко и ее знакомого Артема Дорофеева. О том, что в области найдены неизвестные останки, «Медузе» рассказал источник в правоохранительных органах. Их обнаружили недалеко от того места, где ранее нашли тело Дорофеева. Фигуранты «пензенского дела», о которых говорится в расследовании «Медузы», обвинения в причастности к этому преступлению отвергают.

Тем временем, в Москве в эти минуты проходит допрос журналистов «Медузы». Это связано с публикацией материала о двойном убийстве, к которому могут быть причастны фигуранты «пензенского дела», — пишет интернет-издание «Открытые медиа». По словам адвоката журналистов Сергея Бадамшина, с авторами статьи общается руководитель отдела по расследованию особо важных дел. Других подробностей пока не приводится.