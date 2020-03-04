В Москве может пройти митинг в поддержку путинских поправок в Конституцию

На него собирают депутатов Госдумы, в том числе единороссов.

Акция планируется 15 марта на Манежной площади с 13 до 15 часов. Об это сообщает Znak.com со ссылкой на два источника. По их данным, парламентарии должны до 6 марта подтвердить главам своих фракций участие в митинге, а также привести на него своих помощников.

В пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы не смогли ответить изданию, согласована акция или нет. В аппарате Госудумы сказали «МБХ медиа», что никакой информации о митинге нет. Опрошенные депутаты также говорят, что ничего о нем не знают.

О необходимости изменения Конституции Путин заявил 15 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В частности, речь идет о полномочиях Госдумы, Совета Федерации, президента и премьера.

Стоит отметить, что пока в столице не проходило публичных мероприятий за или против поправок. Представители оппозиции выразили свое недовольство лишь на Марше памяти Бориса Немцова, который прошел в столице в минувшую субботу.

Госдума, Совет Федерации и региональные заксобрания должны проголосовать по законопроекту за неделю. Уже 18 марта, в день присоединения Крыма к России, документ подпишет глава государства. На 22 апреля намечено всероссийское голосование.