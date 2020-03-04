Минувшая зима в Москве была хотя и теплой, но темной

При сезонной норме в 123 часа солнце светило лишь 72, передает агентство «Москва» со ссылкой на обсерваторию МГУ. Самым скудным был декабрь, когда москвичи видели солнце всего лишь восемь часов. По словам синоптиков, недостаток солнечного света сказывается на настроении москвичей и их самочувствии.