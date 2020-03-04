Администрация пензенского университета составила признаки деструктивного поведения студентов

В методичке говорится, что угрозу представляют те учащиеся, кто носит одежду с агрессивными надписями, у них может быть пирсинг в ушах и на лице и они большую часть времени ходят в наушниках, — пишет интернет-издание 7х7. Кроме того, согласно методическому пособию, подозрение должны вызывать смех или плач без повода, проявление нервозности, воровской жаргон, чтение специфической литературы, например, по анархизму, и выражения вроде «добрый вечерочек», «элитный движ» или «злая молодежь».