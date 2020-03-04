Правоохранительные органы задержали подозреваемых в распространении ложных данных о вспышке коронавируса в Москве

Сейчас проводится доследственная проверка, рассказал агентству «Интерфакс» источник в силовых структурах. В начале недели компания Group-IB сообщала, что обнаружила массовую рассылку сообщений, в которых утверждалось, что власти скрывают данные о массовом заражении москвичей. Сегодня президент Владимир Путин сказал, что по данным ФСБ такие вбросы организованы из-за границы.