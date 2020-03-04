Следователи просят Хамовнический суд Москвы арестовать гендиректора судостроительной корпорации «Акбарс» Мистахова

Следователи просят Хамовнический суд Москвы арестовать гендиректора судостроительной корпорации «Акбарс» Рената Мистахова. Предпринимателя и депутата госсовета Татарстана от «Единой России» обвиняют в даче взятки в крупном размере. По данным агентства «Интерфакс», ранее показания на Мистахофа дала арестованный экс-начальник одного из отделов Минобороны Юрий Ефимов.
2020-03-04T16:32:00+03:00
2020-03-04T16:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 04 марта 2020
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