Следователи просят Хамовнический суд Москвы арестовать гендиректора судостроительной корпорации «Акбарс» Мистахова

Следователи просят Хамовнический суд Москвы арестовать гендиректора судостроительной корпорации «Акбарс» Рената Мистахова. Предпринимателя и депутата госсовета Татарстана от «Единой России» обвиняют в даче взятки в крупном размере. По данным агентства «Интерфакс», ранее показания на Мистахофа дала арестованный экс-начальник одного из отделов Минобороны Юрий Ефимов.