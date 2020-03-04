Znak.com: Митинг в поддержку президентских поправок в Конституцию пройдет в Москве

Митинг в поддержку президентских поправок в Конституцию пройдет в Москве, пишет интернет-издание Znak.com. По сведениям сразу двух источников, акция запланирована на следующее воскресенье, 15 марта, на Манежной площади. К участию в ней активно приглашают депутатов Государственной думы, в частности из фракции «Единая Россия». Они должны будут также привести на митинг своих помощников, добавил собеседник издания. В столичном департаменте безопасности пока не ответили, согласован ли этот митинг. По данным газеты РБК, президент Владимир Путин может утвердить поправки, если их одобрит парламент и Конституционный суд, уже 18 марта, в день присоединения Крыма.
2020-03-04T16:30:00+03:00
2020-03-04T16:30:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 04 марта 2020
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