Znak.com: Митинг в поддержку президентских поправок в Конституцию пройдет в Москве

Митинг в поддержку президентских поправок в Конституцию пройдет в Москве, пишет интернет-издание Znak.com. По сведениям сразу двух источников, акция запланирована на следующее воскресенье, 15 марта, на Манежной площади. К участию в ней активно приглашают депутатов Государственной думы, в частности из фракции «Единая Россия». Они должны будут также привести на митинг своих помощников, добавил собеседник издания. В столичном департаменте безопасности пока не ответили, согласован ли этот митинг. По данным газеты РБК, президент Владимир Путин может утвердить поправки, если их одобрит парламент и Конституционный суд, уже 18 марта, в день присоединения Крыма.