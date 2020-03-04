Германия передаст РФ сведения о советских военнопленных, находившихся в нацистских концлагерях во время Второй мировой

Германия передаст России сведения о советских военнопленных, которые находились в нацистских концлагерях во время Второй мировой войны.

Тысячи блоков данных планируется передать российской стороне в апреле, сообщил посол республики в Москве Геза Андреас фон Гайр. Выступая в ходе вечера, посвященного памяти военнопленных, он выразил уверенность в том, что это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и в примирение.

Речь идет об информации о нескольких сотнях тысячах погибших пленных и интернированных. Министры иностранных дел двух стран договорились об этом в прошлом году, минувшей осенью в Берлине было подписано соответствующее соглашение.

В сентябре прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Российского государственного военного архива Владимира Тарасова сообщал, что в рамках совместного с Германией проекта будет обнародована информация о примерно 500 тысячах человек.

По данным Генштаба Вооруженных сил России, во время Великой Отечественной войны в фашистский плен попали более 4,5 миллионов советских солдат. Немецкое командование называло цифру свыше 5 миллионов.