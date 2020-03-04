Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам, которые распространяют фейки о коронавирусе в России

Ранее стало известно, что задержаны лица, которые причастны к появлению в интернете недостоверных сведений о якобы массовом заражении в Москве. По данным источников Интерфакса, по этому факту проводится доследственная проверка, деталей не приводится. Сегодня на совещании с правительством Владимир Путин потребовал наладить информационную работу с населением. Он считает, что фейковая информация о коронавирусе в России распространяется из-за рубежа.