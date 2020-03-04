Российские аптеки сообщили о дефиците медицинских масок у дистрибьюторов

Ассоциация аптечных сетей, в которую, в частности, входят «Неофарм», «Ригла», «36,6» и ряд других, настаивает, что сталкивается со сложностями при заказе масок у поставщиков. По словам исполнительного директора ассоциации Нелли Игнатьевой, которую цитирует ТАСС, хотя они и есть в наличии, но не во всех аптеках. Представитель аптечной сети «Эвалар», в свою очередь, сообщил, что у нее дефицит медицинских масок связан с их отсутствием у поставщиков. Тем временем столичные власти, согласно порталу госзакупок, заключили контракт с компанией «КИТ» на поставку медицинских масок на 200 млн рублей, передает агентство «Интерфакс».

Чуть ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое, как отмечается, призвано не допустить дефицита масок на фоне распространения коронавируса. Согласно документу, в России до 1 июня будет действовать запрет на вывоз за рубеж различных медизделий и средств защиты. Помимо масок, речь идет, в частности, о марле, вате, респираторах, бахилах, комбинезонах химзащиты и медицинских халатах. При этом отмечается, что ограничения не затронут тех, кто пользуется этими средствами в личных целях.

В середине февраля Федеральная антимонопольная служба фиксировала дефицит медицинских масок в аптеках Москвы и Карачаево-Черкессии. Это означает, что их не было более чем в 50% аптек указанных регионов.