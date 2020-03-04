Международная Федерация хоккея может сократить количество команд-участниц ЧМ-2020 из-за ситуации с коронавирусом

Международная Федерация хоккея может сократить количество команд-участниц чемпионата мира этого года из-за ситуации с коронавирусом. Турнир должен пройти в Швейцарии в мае. В этой стране лабораторно подтверждены 37 случаев заражения. По крайней мере, до середины марта в Швейцарии запрещены все массовые мероприятия, в которых участвуют свыше тысячи человек.