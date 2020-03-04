Задержаны несколько подозреваемых в распространении недостоверной информации о вспышке коронавируса в Москве

В отношении них проводится доследственная проверка, — передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. ранее компания Group-IB выявила около тысячи сообщений в интернете, в том числе голосовых о том, что власти якобы скрывают данные о массовом заражении. Предполагается, что информационный вброс проводится через соцсеть «ВКонтакте», а также родительские группы в мессенджерах.