Задержаны несколько подозреваемых в распространении недостоверной информации о вспышке коронавируса в Москве

В отношении них проводится доследственная проверка, — передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. ранее компания Group-IB выявила около тысячи сообщений в интернете, в том числе голосовых о том, что власти якобы скрывают данные о массовом заражении. Предполагается, что информационный вброс проводится через соцсеть «ВКонтакте», а также родительские группы в мессенджерах.
2020-03-04T15:30:00+03:00
2020-03-04T15:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 04 марта 2020
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