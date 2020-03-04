Владимир Путин завтра встретится с руководителями думских фракций

Встреча пройдет в преддверии рассмотрения во втором чтении президентского законопроекта о поправках в Конституцию. Ранее сегодня появились сообщения, что Владимир Путин может подписать документ к 18 марта – дню воссоединения России с Крымом. Общероссийское голосование, напомню, состоится 22 апреля.
2020-03-04T15:30:00+03:00
2020-03-04T15:30:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 04 марта 2020
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