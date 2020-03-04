Владимир Путин завтра встретится с руководителями думских фракций

Встреча пройдет в преддверии рассмотрения во втором чтении президентского законопроекта о поправках в Конституцию. Ранее сегодня появились сообщения, что Владимир Путин может подписать документ к 18 марта – дню воссоединения России с Крымом. Общероссийское голосование, напомню, состоится 22 апреля.