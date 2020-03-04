Депутатов Госдумы от «Единой России» собирают на митинг в поддержку поправок в Конституцию 15 марта в Москве, — сообщают источники издания Znak.com. По их данным, парламентарии должны подтвердить свое участие, а также привести на митинг своих помощников. Официального подтверждения этой информации пока нет.