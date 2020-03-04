Минкультуры выдало фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение

Ранее сообщалось, что у документальной ленты, премьера которой назначена на завтра, возникли проблемы с получением документа.

Фильм «Прощание со Сталиным» украинского режиссера Сергея Лозницы получил прокатную лицензию и выйдет на экраны, как и планировалось, уже завтра, сообщили агентству «Интерфакс» в Минкульте. Ранее из-за отсутствия удостоверения пришлось отменить предпремьерные показы, да и сама премьера была под вопросом. Ее запланировали на 5 марта – в этот день в 1953 году скончался Иосиф Сталин. Событиям тех дней посвящен документальный фильм Лозницы. Он смонтировал архивные материалы, снятые в течение нескольких дней после кончины Сталина. Впервые фильм показали на Венецианском кинофестивале в сентябре, тогда он носил название «Государственные похороны». Когда в России у ленты возникли проблемы из-за технических несоответствий, в компании-прокатчике «Престиж Кино» подчеркивали, что к фильму не может быть идеологических претензий, поскольку там только документальные кадры, но задержка, предположили там, могла быть связана с личностью режиссера, публично критиковавшего российскую власть.

Два года назад Минкульт за несколько дней до премьеры отозвал прокатное удостоверение у британско-французской комедии «Смерть Сталина». Поводом для этого стали жалобы чиновников, усмотревших в картине признаки экстремизма