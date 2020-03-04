Началась доследственная проверка лиц, распространяющих ложные сведения о массовых заражениях коронавирусом в Москве

Началась доследственная проверка в отношении лиц, которые распространяли ложные сведения о массовых заражениях коронавирусом в Москве. По словам источника Интерфакса, эти люди установлены. В ближайшее время будут приняты меры по удалению недостоверных сообщений. Сегодня на совещании с правительством Владимир Путин заявил, что фейки о ситуации с коронавирусом в России организовываются из-за границы.

Путин попросил правительство наладить информационную работу с населением.