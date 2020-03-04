После скандала с диссертацией лишился своей должности зам.главы Минздрава Сергей Краевой Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В научной работе чиновника обнаружили заимствования. Первым на это обратило внимание сообщество «Диссернет». Его эксперт Иван Бабицкий приветствует отстранение Краевого от должности

Бабицкий надеется, что Краевой окончательно лишится ученой степени после заседания Экспертного совета и президиума ВАК.

В Министерстве здравоохранения от комментариев воздерживаются.