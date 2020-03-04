В чешском Новее Место стартует этап Кубка мира по биатлону

Организаторы продолжают усиливать меры безопасности в связи с короновирусом.

Международный союз биатлонистов на своём официальном сайте опубликовал список мер по защите от коронавируса на предстоящем этапе Кубка мира в Нове-Месте. Ранее чешские власти приняли решение провести соревнования без зрителей..

Сегодня было объявлено, что на этапе отменены все пресс-конференции. Журналистам запретили подходить к спортсменам ближе, чем на 1,5 метра. После гонок будет проходить только цветочная церемония.

В отеле не будет шведского стола для спортсменов. Участники соревнований получат телефонный номер, по которому должны будут позвонить в случае появления симптомов недомогания.

В Чехии коронавирус был подтверждён у трёх человек, вернувшихся в страну из Италии