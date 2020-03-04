ФСБ докладывает президенту России, что вбросы фейков о коронавирусе организованы из-за рубежа, чтобы посеять панику. По словам Владимира Путина, противостоять этому можно только одним способом: своевременно предоставлять гражданам достоверную информацию.

При этом Путин подчеркнул, что ничего критического в России пока не происходит.