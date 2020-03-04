Российская ассоциация аптечных сетей предупредила об отсутствии медицинских масок у дистрибьютеров

Как там говорят, сохраняется слишком высокий спрос, а запретить вывоз масок следовало еще в январе.

Напомню, — с сегодняшнего дня правительство на фоне распространения коронавируса ограничило до 1 июня вывоз некоторых видов медицинских изделий, оборудования. В их число попали маски, халаты и противовирусные средства.