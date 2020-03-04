Около одного миллиарда рублей будет потрачено на информирование россиян о голосовании по поправкам в Конституцию

Об этом сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. Она признала, что это сопоставимо с потраченными средствами на президентскую кампанию в 2018 году.

На выделенные из бюджета деньги будут издавать буклеты с поправками, печатать плакаты. Кроме того, на улицах будут размещены билборды, щиты и другие агитационные объекты

Напомню, — голосование по поправкам намечено на 22-е апреля.