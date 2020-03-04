В «Диссернете» довольны увольнением замглавы Минздрава Краевого, в докторской диссертации которого нашли плагиат

В «Диссернете» довольны увольнением замглавы Минздрава Сергея Краевого, в докторской диссертации которого нашли плагиат и фальсификации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член «Диссернета» Иван Бабицкий.

«Заявление о лишении Краевого ученой степени подано «Диссернетом». В этом смысле я очень доволен, что это возымело такие последствия. Случай Краевого даже более тяжелый, чем в среднем, поскольку, как подтвердил диссертационный совет, у него не только списывание — плагиат, но и сфальсифированные данные. Я думаю, увольнение — это верное кадровое решение», — сказал И.Бабицкий.

Как стало известно, премьер-министр Михаил Мишустин уволил замглавы Минздрава Сергея Краевого «по его просьбе». Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее «Диссернет» нашел плагиат в докторской диссертации Краевого «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе», защищенной в 2012 году.

Краевой стал заместителем министра в 2013 году. До этого он работал главой департамента здравоохранения РЖД.