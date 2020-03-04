В Подмосковье задержали мужчину с подозрением на коронавирус, убежавшего из больницы

Об этом сообщил источник агентства ТАСС в медицинских кругах.

31-летний пациент с подозрением на новую форму болезни содержался в городской больнице Домодедова, рассказал собеседник агентства. По его словам, мужчину удалось вернуть в медучреждение. Других подробностей не приводится.

Московские власти, тем временем, отрицают нехватку врачей в НИИ имени Склифосовского из-за их отправки на дежурство в аэропортах в связи с коронавирусом. Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Подъем», чьи собеседники утверждали, что пациентов медучреждения переводят в другие клиники либо досрочно выписывают. Как передает агентство «Интерфакс», в департаменте здравоохранения столицы пояснили, что все отделения НИИ имени Склифосовского работают в штатном режиме, а в аэропортах находятся врачи из самых разных больниц.

Тем временем на фоне распространения коронавируса по всему миру премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России ряда медицинский изделий и средств защиты. Согласно документу, это объясняется необходимостью предотвратить их дефицит. Речь идет, в частности, о медицинских масках, респираторах, комбинезонах химической защиты, бахилах и медицинских халатах. При этом уточняется, что речь не идет о случаях, когда человек использует их в личных целях. Временный запрет продлится до 1 июня.

По данным Роспотребнадзора, в стране за последние сутки новых заболевших коронавирусом выявлено не было. Всего же, по официальным данным, в России зарегистрировано шесть подобных случаев. Двое из них – граждане Китая, трое – россияне, эвакуированные из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, а еще один – россиянин, вернувшийся из Италии.