Сотрудники ФБК Навального обратились в ЕСПЧ с жалобой на обыски в рамках уголовного дела об отмывании средств

В Страсбург пока направлено 30 жалоб, а всего их должно быть около ста, — рассказал Ведомостям адвокат международной Агоры Ирина Хрунова. Она уточнила, что речь идет о нарушении права на уважение частной жизни, а также права на свободу слова и свободу собраний.

Заявители называют обыски политически мотивированными.