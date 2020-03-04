Пакет поправок в Конституцию планируется передать на подпись президенту Путину к 18 марта

Пакет поправок в Конституцию планируется передать на подпись президенту 18 марта, — сообщил Интерфаксу источник в рабочей группе. Эта дата, день присоединения Крыма к России, имеет символическое значение, — уверен политолог Глеб Павловский

Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22-е апреля.

Президентские поправки продолжает анализировать газета Ведомости. Редакционная статья озаглавлена «Конституция скреп». Подробнее – Лев Гулько

На информирование граждан о голосовании по поправкам в Конституцию выделяется около одного миллиарда рублей – это сопоставимо с президентской кампанией 2018 года, — сообщили в ЦИКе.