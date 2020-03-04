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14:03, 04 марта 2020

Джо Байден опережает Берни Сандерса в большинстве штатов в «супервторник»

Хотя пока бывший вице-президент США получает больше голосов делегатов, окончательные итоги внутрипартийного голосования демократов еще не подведены. Джо Байден, не слишком удачно начавший праймериз, смог взять реванш в так называемый «супервторник», когда первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демпартии прошли сразу в 14 штатах. По последним подсчетам, за бывшим вице-президентом США остается большинство в девяти штатах, у него больше 370 голосов делегатов. Как пишет New York Times, за Байдена активнее голосовали чернокожие, что в том числе позволило ему победить в южных регионах. На встрече с избирателями кандидат поблагодарил их за поддержку. Перевод телеканала Euronews. Главный конкурент Байдена, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, помимо своего штата, победил также в Колорадо и Юте. Сейчас на его счету чуть больше 300 голосов делегатов. Сандерс заявил своим сторонникам, что не намерен опускать руки. Он собирается выиграть гонку и нанести поражение самому Дональду Трампу. Перевод телеканала Euronews. Победитель еще не определился в двух штатах – Мэне и Калифорнии, причем последний считается ключевым, поскольку там насчитывается больше 400 делегатов. По последним данным, победу в Калифорнии одерживает Сандерс. Еще один участник праймериз, миллиардер Майкл Блумберг, смог выиграть лишь на территории Американского Самоа. По данным СМИ, он может выйти из гонки. Джо Байден может составить реальную конкуренцию Дональду Трампу на президентских выборах, — считает академик Алексей Арбатов.
По мнению Арбатова, теперь Трамп непременно поднимет тему украинского досье Джо Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп в «супер-вторник» выиграл первичные выборы во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы.
У демократов основная борьба развернулась между бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом. Байден лидирует в 10 штатах, Сандерс в четырех, включая крупнейший штат Калифорнию, от которой на партийном съезде будут участвовать 415 делегатов.
Пока в Калифорнии обработаны чуть более половины бюллетеней. У Сандерса 72 голоса, его соперник заручился поддержкой 21 делегата. В общем зачете по итогам прошедших праймериз Байден лидирует с отрывом в 41 голос.

Пресса продолжает писать о российском влиянии на выборы в США.

Газета Вашингтон пост и ряд других американских изданий, под угрозой суда за клевету на главу государства и его администрацию, продолжают писать о российском вмешательстве в президентские выборы, утверждая, что тем самым Москва последовательно подрывает доверие к США в мире.

Одна из наиболее влиятельных американских газет сообщает, что Трамп уволил директора Национальной разведки после того, как его помощники проинформировали Конгресс о новых попытках России вмешаться, на сей раз уже в предстоящие выборы 2020 года. Вместе с тем представители разведки сообщили сенатору Сандерсу, самому вероятному сопернику действующего президента, что российские боты проникли в ряды его онлайн-сторонников, чтобы посеять раздор внутри демократов, пишет Вашингтон пост. – «Лихорадка недоверия является желаемым, «целевым» симптомом мощнейшего вируса, который Россия внедрила в систему американской демократии; без особых затрат Владимир Путин использует партийные пристрастия и социальные сети для ослабления Америки, внося разлад между двумя ее главными политическими партиями, цитата: «миллионы из нас не уверены, будут ли выборы свободными и честными, а потребляемые нами новости – реальными или сфабрикованными… . Для врагов США– это большая победа, утверждает автор публикации, снова цитата: «иностранные правительства теряют доверие к стране, лидеры и сторонники которой сами не доверяют друг другу».

Вашингтон пост, а чуть ранее – Нью-Йорк таймс стали объектами судебного иска, поданного администрацией Трампа за «ложные и клеветнические заявления» в их публикациях, где говорилось о возможном сговоре команды Трампа с российскими властями.



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