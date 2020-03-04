Джо Байден опережает Берни Сандерса в большинстве штатов в «супервторник»

По мнению Арбатова, теперь Трамп непременно поднимет тему украинского досье Джо Байдена.
Действующий президент США Дональд Трамп в «супер-вторник» выиграл первичные выборы во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы.
У демократов основная борьба развернулась между бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом. Байден лидирует в 10 штатах, Сандерс в четырех, включая крупнейший штат Калифорнию, от которой на партийном съезде будут участвовать 415 делегатов.
Пока в Калифорнии обработаны чуть более половины бюллетеней. У Сандерса 72 голоса, его соперник заручился поддержкой 21 делегата. В общем зачете по итогам прошедших праймериз Байден лидирует с отрывом в 41 голос.
Пресса продолжает писать о российском влиянии на выборы в США.
Газета Вашингтон пост и ряд других американских изданий, под угрозой суда за клевету на главу государства и его администрацию, продолжают писать о российском вмешательстве в президентские выборы, утверждая, что тем самым Москва последовательно подрывает доверие к США в мире.
Одна из наиболее влиятельных американских газет сообщает, что Трамп уволил директора Национальной разведки после того, как его помощники проинформировали Конгресс о новых попытках России вмешаться, на сей раз уже в предстоящие выборы 2020 года. Вместе с тем представители разведки сообщили сенатору Сандерсу, самому вероятному сопернику действующего президента, что российские боты проникли в ряды его онлайн-сторонников, чтобы посеять раздор внутри демократов, пишет Вашингтон пост. – «Лихорадка недоверия является желаемым, «целевым» симптомом мощнейшего вируса, который Россия внедрила в систему американской демократии; без особых затрат Владимир Путин использует партийные пристрастия и социальные сети для ослабления Америки, внося разлад между двумя ее главными политическими партиями, цитата: «миллионы из нас не уверены, будут ли выборы свободными и честными, а потребляемые нами новости – реальными или сфабрикованными… . Для врагов США– это большая победа, утверждает автор публикации, снова цитата: «иностранные правительства теряют доверие к стране, лидеры и сторонники которой сами не доверяют друг другу».
Вашингтон пост, а чуть ранее – Нью-Йорк таймс стали объектами судебного иска, поданного администрацией Трампа за «ложные и клеветнические заявления» в их публикациях, где говорилось о возможном сговоре команды Трампа с российскими властями.